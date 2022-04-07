調查：每15名小學生中有1人需照料家人

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【共同社4月7日電】7日獲悉，日本厚生勞動省關於代替大人日常做家務或照料家人的“年輕護理者”調查結果顯示，有6.5%（約15人中1人）的小學六年級學生回答稱“有正在照料的家人”。這是該省首次以小學生為對象的調查，結果顯示小學生護理者中上學遲到及早退現象較多等，存在影響學校生活和健康狀態的傾向。 兒童對自身所處狀況及照料家人的難度未充分意識到的情況令人擔憂，厚勞省負責人認為“包括積極提供支援等，需要細緻的支持”。去年公佈了針對中學生的調查結果，初中生該比例為5.7%（約17人中1人），高中生為4.1%（約24人中1人）。 小學生護理者中，照料的家人是“兄弟姐妹”的比例最高、達到71.0%，兄弟姐妹情況為“年幼”的佔比73.9%，此外回答還有“殘障”和“生病”。照料的家人其後依次為“母親”、佔比19.8%,還有“父親”“祖母”“祖父”。 照料的內容中“看護”佔比40.4%，“家務（準備餐食及打掃和洗衣）”佔比35.2%，“照料或接送兄弟姐妹”佔比28.5%等。頻度為“幾乎每天”的比例超過一半，回答稱每天7小時以上的也達到7.1%。 照料家人的受訪者中，健康狀態“不好或不太好”的比例為4.6%，22.9%的人“偶爾或經常”上學遲到或早退，比例均高於無需照料家人的受訪者1倍左右。有17.3%的受訪者曾與他人商談，自由記述欄目中有人表示“想要有自由時間”、“希望教我學習”等。 該調查於今年1...