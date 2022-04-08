岸田要求利用大規模會場敦促學生接種新冠疫苗

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【共同社4月7日電】日本首相岸田文雄7日表示，為了在年輕人群中推進新冠疫苗第三劑接種，將利用地方政府的大規模接種會場來促進大學生等的集體接種，由中央政府提供費用支持。他指出新增感染人數以年輕人為主趨於增多，“可見再次擴大的跡象”。他呼籲國民在接種疫苗、貫徹防疫措施、積極檢測這三點上予以配合。 截至7日公佈的數據顯示，84.0%的老年人完成了第三劑接種，但所有人口中已接種第三劑的僅占44.0%。岸田在官邸面向媒體呼籲：“為了保護自己及身邊的人，請大家盡快接種。” 促進接種的舉措是計劃由地方政府與大學合作，在預約有空檔的會場實施集體接種。據中央政府相關人士透露，設想的是大學租借巴士接送學生，費用則由中央政府給予支援。預計總額約為10億日元（約合人民幣5139萬元）。 中央政府為敦促年輕人群接種，還計劃實施已接種者活動門票打折活動。岸田例舉了5人以上聚會可活用第三劑接種證明等措施，表示“希望年輕人群也參與到利用接種證明等放寬行動限制的舉措中來”。 在此之前，岸田在官邸會見了政府的新冠病毒感染症對策小組會會長尾身茂等專家，與相關閣僚磋商了今後的應對。 關於感染新冠的入住者繼續療養的老年人設施，岸田就向設施發放的補助金錶示將把對象擴大至全國，期限也從4月末延長至7月末。（完）