日政府調查顯示疫情下4成人感到孤獨

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【共同社4月8日電】圍繞新冠疫情下加劇的孤獨和孤立問題，日本政府8日公佈首份全國現狀調查結果，對象為2萬人。回答“有”孤獨感的受訪者約佔4成，回答“沒有”的約佔6成。感到孤獨的受訪者中，二三十歲人群多於老年人。 疫情下，自殺、家庭暴力（DV）與貧困增多。政府認為背後原因在於孤獨和孤立問題，因此設置擔當相以加強對策。是否感到孤獨被認為存在個體差異，政府將分析調查結果並反映在今後的政策中。 調查隨機抽取全國2萬名16歲以上人員，避免出現地域偏差。調查詢問了截至2021年12月的情況，得到11867人的有效答復（回答率59.3%）。 鑑於疫情導致外出和交流機會減少，關於與同住以外的親屬和朋友直接見面交流的頻率，回答“每個月不到1次”的最多，占到15.2%。此外還有11.2%的受訪者表示“完全沒有”。 對於“是否曾感到孤獨”的提問，回答“經常”的為4.5%、“有時”為14.5%、“偶爾”為17.4%。關於感到孤獨的契機（可多選），依次為“獨居”、“與家人死別”、“疾病等身心嚴重問題”、“轉校和換工作等”。 回答“經常感到孤獨”的受訪者比例從年齡段來看，30多歲最高（7.9%），其次為20多歲（7.7%）。比例最低的是70多歲（1.8%）。另從就業形態來看，“失業中”（12.5%）和“派遣員工”（8.7%）比例居前。此外存在家庭收入越低越容易感到孤獨的傾向。（完）