獨家：日本各大出版社面向智能手機推出豎屏網漫

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【共同社4月10日電】日本大型出版社正式開始製作便於智能手機豎屏閱讀的網頁漫畫“Webtoon”。集英社和小學館首次設立了專門部門，角川（KADOKAWA）將在2022年度投放約160部作品。網漫相比設想對開頁紙本排版的傳統型漫畫，即使是在較小的智能手機屏幕上也能方便閱讀。受到年輕人的歡迎，將開拓新的市場。 集英社在3月下旬設立了專門的編輯部門，迄今反複試製，今後將強化體制。小學館也於去年10月成立了專門部門，計劃大致到今年夏天在漫畫APP上公開10部作品。 網漫將四格漫畫中的每一格縱向連續排列，能在智能手機上輕鬆閱讀。由於是全彩色，製作成本和工作量均高於傳統漫畫。 各大出版商中，KADOKAWA先行一步。去年8月推出了新品牌“Tatesc_Comic”，2022年度投放的作品數將超過上年度的2倍。執行董事青柳昌行說：“即使對漫畫不太感興趣，因為是網漫而閱讀的年輕人也不在少數。” 網漫在以亞洲為中心的全球範圍內大受歡迎。中國的調查公司恆州博智（QY Research）預測，2021年為34億美元的全球網漫市場規模，到2028年將迅速增長至218億美元。（完）