日本逾30所學校參與烏避難青年百人接納項目

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【共同社4月10日電】對於來自遭俄羅斯進攻的烏克蘭的年輕人，日本國內超過30所日語學校和專門學校正在推進百人接納項目，將無償幫助其學習日語，並期待他們成為協助後續避難者的力量。接納所需費用通過眾籌（CF）募集，呼籲各方伸出援手。 該項目由“烏克蘭學生支援會”發起，以面向留學生開設日語專業的大阪市清風情報工科學院為代表學校，東京和福島等地30所以上學校志願參加。除了由各校接納避難青年並教授日語外，還將用眾籌募集的資金援助其赴日旅費、房租和生活費。 “雖然也對去日本有所擔心，但是能在安穩的環境中學習令人開心。”11日將入學清風情報工科學院的避難女性Yuliia Chepizhko（24歲）接受了在線採訪。 她喜歡人氣漫畫《火影忍者》，在大學學習日語，後來在烏東部的第聶伯羅當了日語教師。但因俄軍進攻，於本月初逃往波蘭華沙。在尋找避難處的過程中，通過社交網站（SNS）得知了該項目，並在線報名。 她心情複雜地說“與家人分離，還沒能整理好情緒”，但也積極表示“想學習IT技術、設計以及與烏克蘭文化的不同”。（完）