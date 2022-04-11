日本尖端犯罪檢察班設立一年來成果顯著

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【共同社4月11日電】為迅速應對越發狡猾的網絡犯罪，日本最高檢察廳設立了“尖端犯罪檢察班”（JPEC），4月迎來了設立一周年。在與各高等檢察廳和地方檢察廳共享犯罪手段信息和應對措施的同時，JPEC已在約150起案件中為辦案提供了幫助。與美國聯邦調查局（FBI）的合作也取得成效，還促成了立案。 “這是FBI探員和日本當局出色工作的例子之一。”美國司法部去年12月在官網上介紹了與JPEC的聯合辦案。 案件是索尼生命保險公司男員工假裝正規交易，把從正在辦理清算手續的海外子公司向美國銀行賬戶非法匯款的約170億日元（約合人民幣8億元）換成加密資產（虛擬貨幣）比特幣，轉移到了自己的管理賬戶中。 通過日美聯合辦案，東京地檢獲得了該比特幣的相關密碼，以違反《有組織犯罪處罰法》（藏匿犯罪收益）等罪名起訴了該男子。 入選JPEC的人很多曾在海外留學或者持有海外的法律資格。最高檢、各高檢和地檢的檢察官等約80人隸屬其中。 負責解析電腦和智能手機的“數字取證”（DF）對辦案不可或缺，負責復原被刪除的數據等，在查明案件中發揮重要作用。東京、大阪兩地檢設有DF中心，也與JPEC通力合作。 擔任JPEC班長的最高檢檢察官內藤惣一郎表示：“網絡相關知識正在成為所有辦案人員都應該熟練掌握的技能。最尖端的知識也很快會變陳舊。我們將迅速應對。”（完）