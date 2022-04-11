日本2021年無良電商網站相關報案數增加7成

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【共同社4月11日電】由金融機構和互聯網相關企業組成的“日本網絡犯罪對策中心”（東京）日前表示，收不到已購商品等與無良電商網站有關的報案2021年達到17717起，較2020年的10095起增加了70%以上。這可能是受到了新冠疫情導致人們避免外出等，網購使用增多的影響。 該中心今年3月還公佈了正規網站遭篡改導致用戶信用卡信息被盜的損失情況，呼籲網站開設者採取更改管理密碼等措施。據稱由於用戶仍可正常購物，因此很難發覺。 日本發行的信用卡2021年遭非法使用的金額為330億日元（約合人民幣17億元）。因假網站或篡改而被盜取的信息可能遭到了濫用。 無良網站相關報案由雅虎等加盟的企業團體“Safer Internet協會”（東京）開設窗口，由對策中心彙總了數據。 該中心表示接報的假網站大多具有價格極其低廉、使用“.xyz"等可疑網址、收款賬戶為個人銀行賬戶等特點。有的假網站在搜索結果中排名靠前，或者酷似實際存在的企業。 中心負責人稱“對於首次使用的網站，請大家確認企業信息並在網上搜索是否有受騙報告”，呼籲遇到可疑情況時聯繫金融機構和發卡公司，並向警方求助。（完）