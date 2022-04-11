NEC利用AI技術開發長效新冠疫苗

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【共同社4月11日電】NEC公司8日宣佈已開始利用最尖端的人工智能（AI）技術開發新冠疫苗。將發揮免疫反應等AI預測技術的長處，對100種以上的病毒進行分析。力爭開發出能應對各種變異毒株、效果長期持續的疫苗。該公司將接受國際組織“流行病防範創新聯盟”（CEPI）提供的約6億日元（約合人民幣3050萬元）資金援助，計劃用2年時間達到早期試驗階段。 美國製藥巨頭輝瑞及生物技術企業莫德納雖然開發出新冠疫苗，但被指在病毒發生變異後，防止其入侵細胞的抗體效果會減弱。疫苗效果也僅能持續半年左右，需要追加接種。 因此，NEC的目標是開發出能更好地應對病毒變異的疫苗。將通過分析奧密克戎毒株及德爾塔毒株等大量基因數據，尋找對各種病毒有效的新病毒抗原。分析原本需要大量時間，利用AI技術據稱可大幅縮短時間。 除了在體內產生抗體使病毒失去活性外，還將利用免疫細胞攻擊被感染細胞的功能，通過兩段式設計產生持久效果。據悉有報告稱，免疫細胞的攻擊功能可持續10年以上。 NEC於2019年正式進軍製藥領域，目前正在利用AI開發癌症疫苗等。（完）