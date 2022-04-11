66%都道府縣政府所在地第三劑接種率三成以下

Newsfrom Japan

【共同社4月11日電】近日據共同社調查獲悉，關於新冠疫苗的第三劑接種工作，作為日本都道府縣政府所在地的47個市和區中有31個市（佔66.0%）截至3月底，18至64歲在職一代的接種率為20至30%左右。詢問已接種第二劑的居民多半打完第三劑的時間後，回答“沒有眉目”的為20個市和區，佔比達到42.6%。 關於提高接種率的課題（多選），40個市和區回答“消除對不良反應的擔憂”，其次是有31個市和區回答“第三劑的意義未滲透”，27個市和區回答“有效性和安全性相關的政府宣傳不夠”。 在疫情開始再次蔓延的情況下，可見促進接種的煩惱。 調查於3月29日至4月7日實施，對象是47個市和區（東京為新宿區）。 關於18至64歲的接種率，回答約20%的有7個市，約25%的有8個市，約30%的最多，有16個市。這些共占到了三分之二。回答約35%的有8個市，約40%的有3個市和區。約45%的為岡山等5個市。 另一方面，關於65歲以上老年人的接種率，回答約80至90%的有40個市和區。 全部人口的約八成打完了兩劑。其中的約九成若打完第三劑，則全部人口的七成打完第三劑。鑑於此，調查中詢問了“第三劑接種率何時超過全部人口的七成”。 回答沒有眉目的是仙台、大分等20個市和區。前橋介紹稱，“雖然準備了所需體制，但以年輕人為主難以增長。” 札幌和埼玉等12個市回答“5月內”，高知等6個市回答“6月內”。多以“若照目前...