京大醫院實施全球首例不同血型肺部活體移植

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【共同社4月13日電】日本京都大學醫院12日宣佈，成功對10多歲女性患者實施了移植其血型相異的父親部分肺的手術。血型不匹配的活體移植在肝臟和腎臟領域已有實施先例，肺部領域尚屬全球首例。據悉，患者已出院，術後情況良好。 臟器提供者和患者的血型組合有時會在移植後發生免疫排異反應，導致臟器失去工作能力，因此需要使用免疫抑制劑等特別治療。血型不匹配的活體移植在肺部領域也成為可能，或使治療範圍擴大。 患者居住在關東，肺部疾病“閉塞性細支氣管炎”發作。處於人工呼吸機不可缺少、只能靠肺移植才能挽救的狀態，按照患者的體格，需要其父母各自提供部分肺。其父母均為40多歲，母親與患者血型相同為0型，但父親為B型。醫院事先給患者使用了免疫抑制劑，讓負責免疫的抗體不攻擊被移植來的肺。此外還採取了除去血液中抗體的措施。 移植於2月中旬實施。手術後，經過檢查發現肺部有疑似排異反應的陰影，但通過用藥得到恢復，患者也變得可以自行走路。據悉，其父母術後恢復也較為良好，已回歸社會生活。 負責該手術的教授伊達洋至（呼吸器官外科）表示，“這是旨在挽救患者的新曙光。”患者父母通過醫院表示，“女兒也再度認識到對自己能再次自行呼吸，恢復到能自行走路的感激之情。”（完）