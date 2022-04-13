札幌市民反對申辦冬奧理由最多為應顧其他政策

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【共同社4月13日電】13日獲悉，力爭舉辦2030年冬奧會和冬殘奧會的札幌市3月實施的申奧相關問卷調查中，以1萬名市民為對象的郵寄調查（回答率57.8%）結果顯示，反對理由最多的是“希望致力於其他政策”，占到20%。市相關人士接受採訪時透露。調查共有三種類型，在其他兩種網絡和街頭調查中，對舉辦經費的擔憂最多。 冬季遭遇罕見大雪的札幌市民紛紛向市政府抱怨“應先除雪”。郵寄調查中贊成理由最多的是“能給孩子們帶來夢想和希望”，占到24.1%。 支持與反對的理由均為最多可選三項的多選題。郵寄調查的反對理由中，排在二、三位的是“舉辦需要高昂預算”（19%）、“對很難僅憑北海道札幌解決的災害及傳染病等突發事態感到擔憂”（13.7%）。 贊成理由中排在二、三位的是“能帶動宣傳北海道札幌”（18.8%）和“有望創造就業崗位和產生經濟效應”（17.3%）。網絡和街頭調查中，前幾位也呈現相同傾向。 札幌市此前已公佈贊成和反對的佔比。郵寄調查中，“贊成”和“基本贊成”共佔52%；“反對”和“基本反對”共佔38%。網絡和街頭調查中也獲得了過半數支持。三種調查中，18歲以上的所有年齡層均為贊成意見多於反對意見。（完）