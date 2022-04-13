關注：大阪・關西世博會準備工作切實推進

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【共同社4月13日電】13日距離2025年大阪・關西世博會開幕還有3年，準備工作切實推進。此次世博會以“未來社會的實驗場”為理念，匯集各種尖端技術，被期待帶來高達約2萬億日元（約合人民幣1010億元）的經濟波及效應。不過，諸如俄羅斯進攻烏克蘭等導致的建築材料價格飆升、在新冠疫情平息無法預料的形勢下的緩解人群擁擠對策、為活動造勢等，各種課題也堆積如山。 ▽擔憂成本增加 3月31日在作為會場的人工島夢洲，國家館和企業館建設區域的填土工程結束，大片平整後的空地擴展開來。預定明年4月以後建設場館。作為前往會場的交通方式，大阪地鐵中央線將從人工島咲洲的宇宙廣場站延伸，新設“夢洲站”（暫名）。 世博會相關建設費因圍繞會場的巨大屋頂（圓周長約2公里）的設計進行了變更等，從最初的1250億日元上漲至1850億日元，增至1.5倍。今年1月還獲悉，地鐵延伸項目將增加約129億日元費用。 受不透明的烏克蘭局勢影響，還出現了原材料採購成本膨脹的擔憂。運營世博會的日本國際博覽會協會的事務總長石毛博行接受採訪稱“將努力（把成本）控制在範圍內”。 ▽空中飛行汽車 協會預測2025年4月13日～10月13日的世博會期間，將有約2820萬人來場。由於存在人們集中在會期後半段前往的傾向，因此作為緩解擁擠的對策，正在探討在開幕起約3個月的前半段會期，設定比較便宜的門票價格。不過根據新冠疫情，也有可能需要追加對策。 爭取...