東北新幹線歷時約1個月全線恢復運行

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【共同社4月14日電】東北新幹線約1個月前在觀測到最大震度6強（日本標準）的地震中脫軌、部分區間停運，14日全線恢復。“福島-仙台”段恢復通車後，秋田新幹線及北海道新幹線可直達東京。現階段列車將減速運行，並減少班次。列車時刻表恢復正常預計要到春季長假之後。東日本鐵路公司（JR東日本）將驗證一直以來的脫軌對策和耐震化效果。 據JR東日本透露，3月16日深夜的地震導致東北新幹線“山彥223”號脫軌。設備等也出現損傷，造成大範圍停運。從完成檢修的區段開始依次恢復運行。包括脫軌現場在內的“福島-仙台”段的修復作業滯後，此次恢復全線運行的用時僅次於2011年東日本大地震時的約1個半月。 原本預計的恢復時間為4月20日前後，但作業進展順利使提前恢復成為可能。也有地點採用了應急處置方式，“郡山-一關”段暫時最高時速限速160公里，為平常的一半。東京到仙台的用時增加約30分鐘，到盛岡增加約1個小時。班次數為原先的八九成左右。 “山彥223”號在宮城縣白石藏王站附近17節車廂中有16節脫軌，造成6人受傷。這是新幹線首次發生導致乘客受傷的脫軌事故。地震造成的電線桿、架線、軌道等損傷總計約千處，包括車輛在內估計損失150億日元（約合人民幣7.6億元）至200億日元，停運等造成的收入減少部分估計為120億日元。 JR東日本欲驗證基於過去強震和脫軌事故等實施的對策效果，視需要加以調整。（完）