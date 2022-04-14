日本9縣新冠感染人數高於“第六波”峰值

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【共同社4月14日電】向日本厚生勞動省提供新冠對策建議的專家組織13日開會，分析了疫情和前景。最近一週全國新增感染人數是上週的1.06倍，連續3週高於上週。按地區分，34個都道府縣人數增加。大城市地區增勢較緩，但地方上蔓延明顯，岩手和新潟等9縣已超過去年底開始流行的“第六波”峰值。 此外出示數據，接種第三劑疫苗的人群感染、重症化、死亡風險較低。 厚勞相後藤茂之在會上表示，“包括替換成（奧密克戎亞型）BA.2在內，有必要繼續關注疫情發展。” 按地區分，東京感染人數是上週的1.01倍，神奈川為1.02倍、愛知為1.05倍，維持低於“第六波”峰值的狀態。另一方面，岩手和長崎分別為1.50倍和1.33倍等，蔓延步伐較快。據稱，地方的增加可能是受過去感染並獲得免疫的人較少影響。 據國立感染症研究所估算，BA.2感染者佔比預計本週內為8成左右，5月第一週超過9成。 厚勞省1月1日至2月28日使用茨城、石川、廣島的數據調查重症化率和致死率後發現，完成第三劑接種的人群與未接種或接種兩劑以下人群相比，呈現降低傾向。70多歲人群未接種疫苗者的致死率為2.0%，兩劑以下為1.1%，三劑為0.6%。 此外還出示數據，無論何種年齡層，均呈現接種劑數越多則感染越少的傾向。專家組織主席脅田隆字表示，“年輕人也存在感染後出現後遺症的風險。希望儘可能接種完三劑疫苗。”（完）