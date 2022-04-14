中國男子獲得日本首個“特定技能2號”認定

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【共同社4月14日電】關於日本為接納外籍勞動者而設立的特定技能制度，14日採訪支援團體等獲悉，在岐阜縣各務原市的建築公司工作的中國人翁飛（35歲）獲得了事實上可以在日定居的建築領域“特定技能2號”資格。據支援團體和國土交通省介紹，這是全國首個2號認定。 特定技能是由2019年4月施行的修改後的《出入境管理及難民認定法》新設定的外國人在留資格，對象包括農業和餐飲業等14個領域。其中“建築”及“造船和船舶用工業”分為在留時間總共5年的1號、以及給予擁有熟練技能人員的2號。2號的在留時間續期不設上限，還允許攜帶家屬。 翁飛在2010年作為“技能實習生”赴日，目前在建築公司工作，2020年取得了特定技能1號。之後，他通過了技能檢定1級考試並擔任過現場負責人，因此獲得了2號認定。 2號的兩個領域由國交省管轄。翁飛本月13日在名古屋出入國在留管理局岐阜辦事處領取了新的在留卡。 支援團體Eco Project合作社（岐阜市）副理事長澤村美喜接受採訪時表示：“這也是企業努力創造便於外國人工作的環境的成果。希望建築行業為了解決人才短缺，致力於提高外國人的待遇。”（完）