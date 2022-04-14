話題：豐田系列日本全店將設置快速充電器

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【共同社4月14日電】豐田汽車公司與日本全國系列銷售店合作，將推進到2025年前後在全部約五千家門店設置純電動汽車（EV）快速充電器。公司已開展專用系列的採用等EV全面推廣，並致力於作為普及關鍵的基礎設施建設。包括海外企業在內，擴充快速充電器的氛圍高漲。 據豐田稱，除高檔車品牌“雷克薩斯”店舖外的系列門店設置普通充電器的約達4200家，而設有快速充電器的卻只有約30家門店。 銷售店方面是設置充電器的主體單位，豐田計劃促進採用，包括為採購設備牽線搭橋或負擔部分費用。雷克薩斯現有車型使用普通充電器充滿電需要7個多小時，但使用快速充電器50分鐘即可充電75%，將有助於提高顧客便利度。 豐田Mobility東名古屋（名古屋市）力爭到2025年前在本公司運營的所有豐田門店完成快速充電器的設置，公關負責人表示“雖然充電並不能獲益，但如果充電期間能和顧客交流則是不錯的投資”。 據大型地圖公司ZENRIN（善鄰）介紹，國內商業設施等公共EV充電器2020年度末同比減少3.6%至2.9萬多座，為有記錄的2012年度以來首次減少。出現因不划算而撤退的事例，在這種情況下豐田舉措的效果將受到關注。 豐田考慮不僅限面向豐田汽車，還將擴大在銷售店設置其他公司汽車使用者也能利用的充電器。社長豐田章男錶示“充電設備是相互協調的領域”。 強化EV的外國企業也熱心於設置快速充電器，德國大眾（VW）和旗下高檔車奧迪年內...