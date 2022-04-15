數字廳設想突發事態討論重點計劃修訂項目

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【共同社4月14日電】日本數字廳14日在專家會議上，面向制定2022年的下一期“數字社會重點計劃”，出示了修訂項目。鑑於俄羅斯進攻烏克蘭，將朝著增加有關設想日本出現突發事態之際數字領域應對的方向，展開探討。對於完善地方通信環境和人才培養的表述，則將加以充實。在聽取專家意見後，力爭6月前後在內閣會議上敲定。 雖然未出示應對突發事態的具體措施，但數字廳列舉烏克蘭局勢等指出“情況瞬息萬變。在安全方面，或許有必要探討與以往不同的應對”。強化通信基礎設施和網絡攻擊對策等或成為課題。 在完善地方的通信環境方面，總務省提出了到2023年度實現第五代（5G）移動通信系統的人口覆蓋率提升至95%等目標。該目標及其實現舉措也將被寫入重點計劃。出席會議的山口縣知事村岡嗣政表示：“與城市相比，地方的（通信環境）完善工作滯後。為創造人口向地方流動，有必要縮小差距。” 重點計劃展示實現數字社會所必需的政策，於去年12月首次制定。今後在每年6月前後反映局勢變化進行修訂。（完）