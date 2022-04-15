日團隊開發出自動辨別賭博依賴症的系統

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【共同社4月15日電】東京醫科齒科大學、京都大學等研究團隊15日宣佈，開發出通過人工智慧（AI）技術辨別賭博障礙症患者特有腦圖像回路的系統。患者不承認或隱瞞事實的情況較多，東京醫科齒科大學教授高橋英彥（精神醫學）表示，“通過根據腦部回路作出客觀診斷，將推動展開妥當治療。” 賭博障礙症是精神疾病的一種，屬於依賴症。一些人無法停止“扒金庫”和賭馬等，對社會生活造成影響。日本多地出現打造包含賭場的綜合度假區（IR）計畫，制定對策成為當務之急。 該團隊通過AI分析了被診斷為賭博障礙症的70名患者，以及並非患者的人共約160人的功能性磁共振成像（fMRI）腦部圖像資料。 患者腦部圖像可看到特有回路，團隊以此開發了用電腦自動辨別的系統。據悉，通過其他組以不同條件測試，也能確認同樣的高辨別能力。 研究成果匯總成論文，已發表在日本精神神經學會的英文雜誌《Psychiatry and Clinical Neurosciences》上。（完）