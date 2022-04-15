京大啟動ALS藥物研發下一階段臨床試驗

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【共同社4月15日電】關於身體逐漸無法動彈的疑難病症“肌萎縮側索硬化症”（ALS，又稱漸凍人症），日本京都大學教授井上治久（神經內科學）等的團隊15日發佈消息稱，為了進一步驗證在以少數患者為對象的臨床試驗中已見一定效果的藥物，增加對象患者人數，啟動面向實用化的下一階段臨床試驗。 使用的藥物是通過“iPS藥物研發”手法找到的白血病現有藥物“博舒替尼”。以滿足發病後2年以內等條件的25名患者為對象，在北里大學醫院（相模原市）和鳥取大學醫學部附屬醫院（鳥取縣）等處實施，將進行約2年時間的調查。 井上在記者會上表示：“上次的結果帶來了積極意義上的吃驚。這次的目的是對更多患者用較長時間觀察（藥效）。將在重視安全性的同時謹慎推進。” 該團隊將上千種藥物分別投入由患者皮膚製成的誘導多能幹細胞（iPS細胞），選出“博舒替尼”作為治療候選藥物。去年秋季曾發佈結果稱，初期階段的臨床試驗在9人中的5人身上確認到阻止病情發展的效果。（完）