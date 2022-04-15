日本人口較上年大減64萬人

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【共同社4月15日電】日本總務省15日公佈的2021年10月1日的人口估算結果顯示：包括外國人在內的總人口為1.25502億人，較上年減少64.4萬人，創歷史最大減幅，也是連續11年減少。減幅擴大是受到了政府因新冠疫情而限制外國人入境的影響，反映了疫情的嚴峻程度。按都道府縣來看，東京是近26年來首次出現人口減少。需要在人口減少的形勢下維繫社會的措施。 總人口減少數的具體情況是，死亡數超過出生數的“自然減少”為60.9萬人，出境者超過入境者的“社會減少”為3.5萬人。2020年10月～2021年10月，日本實施應對疫情的邊境口岸措施，限制了來自疫情主要蔓延國的入境。這是東日本大地震後不久的2012年以來，再次出現“社會減少”。 2011年～2020年期間，雖然少子化日益發展，但外籍勞動者等增多，2019年的“社會增多”達到了20.9萬人。總人口的減少因此得到緩解，較上年減幅在5.3萬人～40.9萬人之間波動。 按年齡來看，作為主要勞動力的15～64歲人口為7450.4萬人，減少了58.4萬人，在總人口中的佔比為59.4%，跌至新低。65歲以上有3621.4萬人，佔比增至創新高的28.9%。14歲以下有1478.4萬人，佔比減至創新低的11.8%。 按都道府縣來看，除了沖繩，其他46個都道府縣都呈現減少。減少率最大的是秋田的1.52%，之後依次是青森的1.35%、山形的1.23%。埼玉...