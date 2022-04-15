日企“空中飛行汽車”開發競爭趨於激烈

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【共同社4月15日電】載人空中移動的“空中飛行汽車”的開發競爭趨於激烈。創新企業“SkyDrive”（東京）計劃2025年前後把2人搭乘的機體投入實用。teTra aviation（東京）2022年度內將在美國面向個人發售40輛1人搭乘的“Mk-5”。據稱，30分鐘可飛行100公里。2025年前後開始量產。 本田力爭2030年代投放到北美市場，也將向包括日本的亞洲市場推出。空中飛行汽車因垂直起降，所以不需要跑道。和汽車相比能縮短移動所需時間，被期待可緩解交通擁堵問題。機體採用電力驅動，能為二氧化碳減排做出貢獻。 SkyDrive設想在東京中心地區等短途移動，計劃2030年以後實現移動約20公里的時間是汽車的四分之一。首席運營官（COO）佐藤剛裕希望2030年以後，搭乘費用可以降至與出租車同等水平。該公司力爭在2025年大阪•關西世博會的會場運輸中活用空中飛行汽車。計劃從觀光和活動的利用起步，將來作為日常出行方式紮下根來。 teTra負責人中井佑表示：“希望通過空中飛行汽車，從身邊地區拓展能順便輕鬆前往的範圍。”該公司2月在福島縣南相馬市測試了Mk-5載人偶飛行，預定年內在該市和美國測試載人飛行，力爭2028年前後實現從起飛到在目的地降落可以完全自動飛行，2030年前後發售全自動飛行的機體。 經濟產業省、國土交通省和民間企業構成的官民協議會提出了2025年實現載人運輸商用化的方針。（...