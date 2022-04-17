美海軍陸戰隊在大分啟動訓練 但缺席居民說明會

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【共同社4月17日電】駐沖繩美國海軍陸戰隊16日在日本陸上自衛隊日出生台演習場（大分縣）開始了時隔約2年的實彈射擊訓練。對於防衛省九州防衛局面向居民等的訓練概要說明會，原定參加的美國海軍陸戰隊方面缺席，而原定17日的公開訓練也被取消。大分縣抗議稱“信息公開的倒退令人遺憾”。 訓練上次實施於2020年2月，此次為第15次，包括兩天的“預備日”在內，將持續至27日。射擊於16日上午8點45分左右開始。海軍陸戰隊員約320人參加，規模創在日出生台實施的訓練之最。大分縣政府在當地設置了聯絡所。 2020年的訓練中，由於炮擊結束時間超過了與地方政府之間確認書的規定等原因，導致當地的不信任感升溫。美方缺席16日的說明會是因日美間未能協調好，而於15日緊急做出決定。防衛省九州防衛局企劃部長遠藤敦志就美方缺席與公開訓練取消道歉，表示“將與美方協調，盡最大限度努力提供信息”。 為了減輕沖繩負擔，訓練從1997年開始在國內的5個演習場實施。鑑於射擊訓練已開始，大分縣知事廣瀨勝貞發表評論稱：“期待採取萬全措施確保縣民安全和消除不安。”（完）