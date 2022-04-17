日本4成多企業將增加2023年度應屆生錄用

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【共同社4月17日電】共同社16日彙總了以日本117家主要企業為對象實施的2023年度（2023年4月～2024年3月）入職應屆生錄用相關問卷調查。回答較2022年度實際或預估錄用人數有所增加的企業佔42%（49家），較一年前實施的上次調查上升25個百分點。回答增加的企業數3年來首次超過減少。由此可以看出，企業預計經濟將從新冠疫情中恢復，轉變原先抑制錄用的方針。超過半數的企業目前認為俄羅斯進攻烏克蘭的影響有限。 2023年度計劃中，錄用人數與2022年度持平的佔30%（35家），減少的佔9%（10家），未定的佔14%（16家），未作答的佔6%（7家）。 關於增加錄用的理由，回答“業務擴大”的企業最多，佔33%。其後依次為“平衡員工年齡結構”和“公司業績提升”，分別佔18%和10%。可見企業一方面期待經濟活動重現活力，同時也力圖防止員工年齡結構失衡。 按行業來看，遭受新冠疫情打擊巨大的航空、旅遊業顯著反彈。電機、機械、材料業也呈堅挺趨勢。而金融、能源業中，也有企業以擴大社會招聘和數字化提高效率為由，減少錄用應屆生。 關於俄烏衝突對錄用計劃的影響，回答“不大”的最多，佔57%。1%的企業回答“可能成為減少錄用的原因”，沒有企業回答“可能成為增加錄用的原因”。回答“不清楚”的占到33%，從中可以看出企業關注對自身業績影響的姿態。 問卷調查從3月中旬起實施，彙總了截至4月上旬的回答。（完）