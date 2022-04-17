詳訊：73.7%的人支持日本繼續制裁俄羅斯

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【共同社4月17日電】共同社16、17日實施的日本全國電話輿論調查結果顯示，關於經濟制裁進攻烏克蘭的俄羅斯，73.7%的受訪者認為即使對日本經濟和生活的影響擴大也“應繼續”，22.1%的人認為“沒必要繼續”。關於食品等物價上漲給生活帶來的影響，包括“非常”和“一定程度”在內，共有68.7%的受訪者表示“受到打擊”，共有31.2%的人表示“未受打擊”。 岸田內閣的支持率為58.7%，較3月的上次調查下降1.4個百分點。不支持率為23.1%，上升1.2個百分點。 對於新冠疫情反彈出現“第七波”，包括“非常”和“一定程度”在內，共有76.8%的受訪者稱“感到不安”，共有22.9%的人稱“未感到不安”。 關於向國會議員每月發放100萬日元（約合人民幣5.1萬元）“文書通信交通住宿費”的用途，88.0%的受訪者認為“應該公開”，10.8%的人認為無需公開。 有關日本政府月內彙總物價上漲緊急對策的方針，認為“太晚”的受訪者佔48.2%，多於認為“合適”的43.7%，認為“太早”的佔3.7%。 對於日本政府圍繞俄烏衝突的應對，62.6%的受訪者“予以肯定”，30.7%的人“不予肯定”。 對於日本政府的新冠應對，60.7%的受訪者“予以肯定”，34.4%的人“不予肯定”，與上次的結果基本相同。10.1%的人“已計劃”黃金週期間返鄉或旅行，72.4%的人“尚無計劃”。（完）