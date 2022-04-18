京都大學擬提供降低排斥反應風險的iPS細胞

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【共同社4月18日電】17日獲悉，日本京都大學iPS細胞研究財團（京都市）正在進行準備，力爭明年3月起提供通過基因組編輯技術更改免疫分型，降低了排斥反應風險的誘導多能幹細胞（iPS細胞），供醫療方面使用。今後將陸續增加種類，目標是適用於日本人的幾乎100%和全球人口的95%，儲備可用於治療疾病的細胞。 該財團已經用擁有不發生強烈排斥反應的特殊免疫分型人士的血液，製作出iPS細胞，提供給了醫療機構和大學。現已開始用於再生醫療，把這些細胞變成神經和心肌等細胞，然後移植給患者。但是日本人中，可以移植的僅占40%。為了讓更多人能夠使用，研究人員已著手利用簡單的改變基因的技術製作新的免疫分型iPS細胞並進行儲備。 雖然已致力於使用現有的iPS細胞進行製作，但目前尚未成功製作出質量達到目標的細胞，計劃6月再次嘗試。財團的研發中心負責人塚原正義表示：“希望提供能讓許多人說‘在治療中使用了，覺得非常好’的細胞。” 在製作新的iPS細胞之際，研究人員著眼於移植給患者後，免疫功能識別為異物進行攻擊的細胞表面的標記，利用被稱為“CRISPR-Cas9”的基因組編輯技術，破壞了與尤其顯著的3個標記相關的基因。研究人員認為，因主要標記不會出現，移植後發生排斥反應的風險會降低。 由於細小標記殘留，有些人依然會產生對它們的排斥反應，因此將準備經過調整的多種分型細胞。從理論上計算，若有7種類型，就能用於幾乎100...