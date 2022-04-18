解讀：京都大學擬提供多種方式製作的iPS細胞

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【共同社4月18日電】日本京都大學iPS細胞研究財團正在完善機制，面向醫療或研究機構提供以多種方式製作的誘導多能幹細胞（iPS細胞）。目前主要是儲備和提供以特定人士的細胞為基礎製成的細胞。然而，要消除為了治病進行移植時的排異反應，理想的做法是使用本人的細胞來製作。該財團將推進技術研發，爭取解決以低成本製作“自己獨有的iPS細胞”這一難題。 目前提供的iPS細胞之一是用擁有不容易發生排異反應的特殊免疫分型的健康人士血液來製作。已作為治療方法在臨床研究中使用，將其變為神經元細胞和心肌細胞，分別用來治療脊髓損傷和嚴重心肌炎。 此外，能簡便操作基因的基因組編輯技術也登場，成功改變了iPS細胞的免疫分型。製作能移植給更多人的細胞成為了可能。該財團已經製作和提供使用基因組編輯技術的研究用iPS細胞。今後還計劃新增為醫療用途準備的細胞。為了給患者使用，將在比研究用更清潔的環境下生產，以避免混入不純物。 使用來自他人的細胞是因為使用患者本人細胞製作的成本較高。目前，據稱人均需要約4000萬日元（約合人民幣202萬元）。該財團提出了通過作業自動化和裝置小型化，把費用降低至100萬日元左右並提供的“My iPS”計劃。財團理事長山中伸彌表示：“希望在（2025年大阪･關西）世博會會場上展示。”（完）