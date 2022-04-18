調查顯示新冠疫情導致4成備孕者做出調整

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【共同社4月18日電】日本住友生命保險公司日前公佈的關於兼顧工作與備孕的問卷調查結果顯示，受新冠疫情擴大影響，正在備孕的人群（包括原本計劃備孕人群）中，4成出現了“提前”、“取消”、“推遲或暫停”等行動變化。 問卷調查中，回答“提前”備孕的佔10.9%”，回答“取消”的佔10.5%，回答“推遲或暫停”的佔9.1%，回答“一度推遲或暫停，但已重新開始”的佔8.8%。另一方面，表示“無明顯影響”的佔52.9%，回答稱“對是否推遲、暫停或結束感到困惑”的佔5.6%。 關於推遲或暫停、取消備孕的理由（多選），選擇最多的是“對感染之際的孕婦和胎兒的風險抱有不安”，占到32.7%；之後依次為“希望避免在感染風險較高的時期生孩子，擔心嬰兒受感染”（27.8%）、“由於疫情，日常性地感到精神壓力”（22.2%）。 問卷調查於2月下旬以全國20～49歲已婚男女約5300人為對象通過網絡實施。（完）