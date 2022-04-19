經產省彙總原材料產業去碳化戰略方針

Newsfrom Japan

【共同社4月19日電】18日獲悉，日本經濟產業省彙總了面向鋼鐵和化學等原材料產業去碳化的戰略方針。寫明估算稱，由於在生產工序中排放的二氧化碳較多，要達到政府提出的到2050年實現淨零排放的目標，該產業需要負擔超過20萬億日元（約合人民幣9940億元）。此外還寫入了支援措施，將反映到政府6月制定的“清潔能源戰略”中去。 該戰略方針將在本月20日的專家會議上出示。國立環境研究所2019年度的調查指出，日本產業部門的二氧化碳總排放量為2.8億噸，其中鋼鐵為1.3億噸，化學為0.6億噸，合計佔了約68%。經產省還指出需要活用面向企業的2萬億日元基金，官民一起致力於有關去碳化的革新技術研發以及大規模設備投資。 經產省就上述措施給原材料產業造成的負擔介紹稱，估算到2050年鋼鐵業為10萬億日元、化學為7.4萬億日元、水泥業為4.2萬億日元、造紙業為2.4萬億日元，合計達到24萬億日元左右。積極投資和通過創造利潤來切實回收投資的成本，成為了重要課題。 經產省還主張直至實用階段都強化無縫支援。戰略方針寫明將構建廉價並穩定供應氫、氨等清潔能源的體系，探討降低產業用電費的舉措。這是因為即便使用清潔能源的技術投入實用，去碳化得到進展，如果成本居高不下，那也難以持續利用。 戰略方針還寫明，為了實現把排放的二氧化碳儲存在地下的技術“CCUS”，官民合作是有用的。（完）