三菱商事與引能仕合作推進生產環保航空燃料

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【共同社4月19日電】關於低環境負荷的“可持續航空燃料”（SAF），日本三菱商事與引能仕（ENEOS）18日發佈消息稱，將合作打造從原材料開發到製造、流通的體制，力爭2027年前後開始生產。雙方計劃盡快實現商業化，並考慮提供給日本的航空公司等。 SAF以廢棄食用油、生物質等為原料，與常規的航空燃料混合使用。一方面具有大幅減少二氧化碳（CO2）排放量的效果，另一方面也面臨生產成本高和供應體制構建的課題。 兩家公司介紹稱，將推進開發生物原料，生產使用新技術的SAF，並構建以SAF為主的下一代燃料供應鏈。生產規模等有待今後探討。雙方打算或用三菱商事擁有的原材料採購經驗及引能仕的生產技術與銷售網。 歐美在SAF的開發與流通上處於領先，日本企業依賴於進口。全日空與日本航空、能源企業、鐵路公司、食品製造商等3月設立團體，力爭實現SAF的國產化並擴大利用。日本也出現了全力實現商業化的動向。 全日空從芬蘭的製造企業進口至日本，2020年起用於定期航班。日航等開發以二手衣物為原料的國產SAF，2021年僅進行了一次飛行。大型商社方面，伊藤忠商事也對SAF的進口等有所重視。（完）