聚焦：日本新冠入境檢疫時間過長仍有待改善

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【共同社4月20日電】日本政府本月10日起放寬了應對新冠疫情的邊境口岸措施，單日入境人數上限從7000人升至1萬人，對機場檢疫業務吃緊的擔憂加劇。大量文件確認和檢查工作靠人工完成，入境者花費5小時以上才進入抵達大廳的情況在放寬前就頻繁發生。海外已出現簡化入境檢疫的動向，日本也亟需改善相關工作。 ▽7小時等候 4月上旬的某天傍晚，成田機場內設置的臨時檢疫區內，擠滿了等待確認陰性證明書和抗原檢測的入境者。從加拿大回到日本的一名女性疲憊地說：“在機艙內也是等，總共花了大約7小時。”居住在美國夏威夷的日本女性回顧稱：“所有流程都是人工的。有不少區域人員密集，當時很擔心會不會感染。” 機場檢疫過程中，需要接受入境審查前確認是否感染的檢測，還要在智能手機上裝載日本政府指定的多個APP。機場相關人員表示：“確認這一切的‘關卡’很多，長時間限制行動已成常態。” 在上限還是7000人的4月上旬，抵達航班較為集中的傍晚和週末也時常出現擁擠。機場設施建造時並未設想對全體入境者實施檢疫。現已在部分登機口和通道設置臨時區域，由航空公司等派遣了部分工作人員。 ▽探討改善操作 據外務省等透露，海外在3月底有美國、英國、德國、法國、印度和越南實施了抵達時免檢等措施，已接種疫苗且能證明登機前為陰性的話即可簡化手續的做法正在擴大。另一方面也有持謹慎態度的國家，諸如感染者顯著增加的中國、泰國和馬來西亞規定必須檢測和隔離...