和歌山縣放棄引進IR 三個名額將僅有兩地申請

Newsfrom Japan

【共同社4月20日電】圍繞引進包含賭場的綜合度假區（IR），日本和歌山縣議會20日在全體會議上憑藉多數反對，否決了彙總項目內容的區域建設計劃批准議案。向中央政府申請的期限是28日，該縣此次將放棄引進。長崎縣議會20日通過了議案。大阪府議會和大阪市議會也已通過議案，並完成所有當地手續。中央政府把IR定位為激活地方經濟的起爆劑，對建設地區設有最多三個名額，但候選地將只有兩個。 大阪、長崎將於近期向中央政府提交計劃。經過國土交通省專家委員會的審查，將分別判斷是否予以認定。預計到今秋以後得出結果。 和歌山縣此前計劃由加拿大的Clairvest集團等，在和歌山市的人工島開發建設能享受海上娛樂和溫泉的設施。但是，有不少意見質疑開發商的資金計劃等，因而未能獲得議會支持。居民聽證會上也是反對意見居多。知事仁坂吉伸面對媒體表示“感到極為遺憾”。 《IR建設法》規定申請引進必須獲得都道府縣和政令市議會的批准。國交省的專家委員會將對設施組成、包括創造就業崗位在內的經濟效應、財務上的穩定性、依賴症對策等項目展開審查。如獲認定，預計將在2020年代後半期開業。（完）