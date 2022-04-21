話題：伊豆公園內全球最大金塊“身價”猛漲

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【共同社4月21日電】日本靜岡縣伊豆市主題公園“土肥金山”內展示的全球最大的250公斤重金塊時價已超過22億日元（約合人民幣1億元），猛漲至2005年開始展示時的5倍以上。這是因為黃金價格因世界局勢不穩定等飆升。相關人士心情複雜。 據黃金巨頭田中貴金屬工業介紹，20日的黃金售價（含稅）為每克8969日元。黃金被視作突發事態之際的安全資產，近年來在新冠疫情危機和烏克蘭局勢趨於嚴峻的背景下，價格持續上升。為了在全球交易，黃金的國際指標以美元計算，日元兌美元趨於貶值也是以日元計算的金價上漲的因素之一。 該主題公園宣傳過去黃金產量之高僅次於佐渡金山、於1965年關閉的土肥金山的歷史，還可以參觀坑道和體驗淘金。金塊由運營公司的母公司於2005年鑄造，被吉尼斯世界紀錄認定為全球最大的金塊。2005年7月起向公眾展示，當時的價格相當於約4億日元。 人們可以通過亞克力外罩的開孔觸摸金塊。該主題公園趁金價上升之機，在社交網站（SNS）上宣傳“觸摸後能提升財運”。課長國分步驚訝地稱“無法預測價格會上升到何種程度”，“希望世界能早日讓人放下心來”。（完）