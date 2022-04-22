日本黃金週前第七波疫情的擔憂揮之不去

Newsfrom Japan

【共同社4月22日電】日本全面解除新冠“防止蔓延等重點措施”到22日滿一個月，東京等大城市可見感染人數減少的趨勢，但部分地方則超過疫情“第六波”高峰時，地區差異明顯。在對“第七波”疫情的擔憂揮之不去的情況下，即將迎來人員移動活躍的黃金週長假。加快年輕人群的疫苗接種或成為控制疫情的焦點。 國內21日確診的新增病例為4.7131萬人，雖然較超過10萬人的第六波高峰時減少了一半，但除了解除措施後確診人數減少的週一外，均在5萬人前後，處於下降止步的狀態。 各地疫情存在差異，東京都21日發佈的病例數為6713人，連續10天低於前一週。另一方面，向厚生勞動省提供新冠對策建議的專家組織20日出示的分析結果顯示，福島和長野等7縣最近一週的病例數超過了第六波峰值。 關於全國的疫情，專家組織主席脇田隆字說明稱，作為控制疫情要素的推進疫苗追加接種以及感染後獲得的免疫，與作為疫情蔓延要素的替換成傳染性更強的奧密克戎亞型“BA.2”等，這兩個要素處於僵持階段。關於疫情持續蔓延的沖繩縣，脇田表示“追加接種率比其他縣低”。 最近的新增感染者以年輕人群為主，追加接種率與整體的約50%相比，截至18日20多歲人群約為27%，30多歲也僅約30%。 政府改為恢復社會經濟活動的路線，對於黃金週期間也“不認為是需要限制行動的情況”（官房長官松野博一語）。為控制疫情，要求以年輕人群為主盡快接種疫苗等。 日本醫師會會長中川俊...