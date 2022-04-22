日本擬修法規定新建住宅須符合節能標準

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【共同社4月22日電】日本政府22日在內閣會議上敲定了規定新建住宅必須符合節能標準的相關法律修正案。建設住宅時必須加厚隔熱材料並採用高效能的冷暖空調和照明，以滿足數值標準。預計新規將從2025年度起實施。修正案中還新設了既有住宅的節能改造和鼓勵引入太陽能發電的機制。為實現去碳化社會，日本將在建築領域加強對策。 此前因本屆國會無法確保審議日程，法案的提交原計劃推遲，但在專家提出批評後，政府轉變方針力爭在會期內通過。 2019年度新建住宅的節能標準達標率為81%。國土交通省估算，120平米的獨棟住宅要達標需增加約11萬日元（約合人民幣5554元）成本，但完工後能節約電費和燃氣費。 法案提出，包括住宅和小型樓宇在內，新建樓盤原則上必須達標。地方政府在對建築進行確認審查時，將調查其是否滿足隔熱及能耗數值標準。採用太陽能發電可抵消部分能耗。對於違反者，地方政府可命令其達標，若拒不服從可處300萬日元以下的罰金。 既有住宅的節能改造可從住宅金融支援機構獲得低息貸款。對於缺乏節能施工經驗的中小施工企業，政府將幫助其提升技術能力。 出售或出租住宅時，相關企業須在廣告中註明節能性能。對於虛假廣告等，政府將勸告或命令其整改。（完）