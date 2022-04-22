政府向在日無親友的烏克蘭避難民眾提供支援

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【共同社4月22日電】截至4月20日，已入境日本的烏克蘭避難民眾達到670人。對於在日本沒有親屬和朋友的人士等，政府提供臨時居住的酒店和生活費。此舉不是基於嚴格運用的難民認定制度的保護，而是鑑於“前所未有的人道主義危機”（法相古川禎久語）而採取的緊急特例措施。也引發了修改制度的討論。 政府對於無法自行確保赴日手段的人也實施支援。4月5日，20人乘坐政府專機入境。也有人乘坐政府租用座位的民航抵日。 截至20日，在政府安排的酒店內暫住的有24人。出入國在留管理廳收到了超過1000份地方政府和企業表示願意提供住處等支援的申請，將結合本人意向，敲定前往的地點。今後也將繼續租用民航座位，法務省幹部認為“在日無親友的人赴日大概會增加”。 政府提供的生活費為每天最多2400日元（約合人民幣120元）。還發放用於醫療、日語教育和就業支援的實際費用，以及購買家具等的一次性補貼（最多16萬日元）。政府設想發放6個月，將根據局勢探討如何應對。 避難民眾入境時的在留資格是遊客也使用的“短期逗留”（90天）。入管廳允許把在留資格改為可以就業的“特定活動”（1年），截至20日已批准214人。 關於曾在此前的例行國會繼續審議，但因眾院解散成為廢案的《入管難民法》修正案，政府在其中加入了把相當於難民的人作為“補充保護對象者”實施保護的新制度。有意最早向下屆臨時國會提交。（完）