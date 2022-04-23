詳訊2：海保尚未找到知床觀光船和船上人員

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【共同社4月23日電】23日下午1點15分左右，日本第１管區海上保安總部（小樽）接到了觀光船“KAZU 1”發來的求救要求。該船當時正在北海道斜里町的知床半島西側鄂霍次克海上航行，求救稱“進水了”。據海上保安廳透露，包括2名兒童在內的船上共26人下落不明。可能已經遇險。第1管區的直升機和巡邏艇正在現場海域搜索。 該町早晨起就吹起強風，海浪較高。第１管區表示船上26人中，乘客是22名成人和2名兒童，另有1名船長和1名甲板員。該船下午3點左右聯繫運航公司稱“已傾斜約30度”之後，就失去了聯繫。截至晚上8點仍未找到。國土交通省表示晚上10點10分起召開對策總部會議。 該船在離開該町Utoro的港口後，從東北約27公里的“Kashuni瀑布”附近發出了求救信息。 札幌管區氣象台表示，23日凌晨斜里町被發佈了要求注意強風的訊息，當天早晨起被發佈了要求注意海浪的訊息。Utoro漁業協會職員稱，旗下漁船在當天中午前就返回了港口。 知床2005年登錄世界自然遺產，是可以看到稀有動植物、棕熊和浮冰等的人氣觀光地。半島尖端附近有的地區只能從海上靠近，觀光船主要在4～11月運行。 據網走海上保安署透露，KAZU 1在去年6月11日出航後不久就衝上淺灘，發生了觸礁事故。當時無人受傷。 擁有KAZU 1的斜里町的公司主頁顯示，該船定員為65人。（完）