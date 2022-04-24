調查顯示逾8成沖繩人認為美軍基地負擔不公平

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【共同社4月24日電】共同社23日彙總了在迎接5月15日沖繩回歸日本50週年之際，以沖繩縣民為對象郵寄實施的輿論調查。結果顯示，認為回歸“很好”的回答佔94%，而對回歸後該縣的發展表示“不滿”的受訪者達到55%，其中40%的人就理由舉出“美軍基地的整編縮小沒有進展”。有關相較於其他都道府縣的基地負擔，包括“相對”在內認為“不公平”的回答共計占到83%。 由此可見，回歸後已走過半個世紀，但縣民仍對過重的基地負擔感到不滿。對回歸後的發展表示“滿意”的佔41%，其中31%的人表示“在日本憲法下，人權得到尊重”，為最多的理由。 關於駐日美軍專用設施約7成集中在沖繩的現狀，58%的人認為“應大幅削減”，14%認為“應全面撤去”，26%認為“維持現狀即可”。有關部分基地應移至其他都道府縣的意見，包括“相對”在內共計有75%的人表示贊成。 對於中央政府推進美軍普天間機場（宜野灣市）搬遷至名護市邊野古的姿態，有67%的受訪者表示“不支持”。其中35%的人就今後的應對，要求“停止施工並關閉普天間機場”。 包括“相對”在內，對美國感到親近的回答共計達到76%，而表示“不信賴”美軍的回答共計達到過半數的51%。 調查還詢問了縣民的歸屬意識，85%的人對來自沖繩“感到自豪”。有關“沖繩人”或“日本人”哪種意識更強，包括“相對”在內選擇“沖繩人”的回答共計達到70%。 該調查實施於3至4月，對象為沖繩縣18...