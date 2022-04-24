詳訊：失聯知床觀光船已找到的10人確認死亡

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【共同社4月24日電】關於日本觀光船“KAZU 1”（19噸）在北海道知床半島附近鄂霍次克海上航行時進水、船上26人下落不明的事故，第１管區海上保安總部（小樽）24日公佈消息稱，已確認被救起的10人全部死亡。包括7名男性和3名女性。 第1管區和北海道警方等的飛機和巡邏艇將在現場海域附近擴大範圍，繼續搜尋剩餘的16人和船體。當地漁船提供協助，陸海空自衛隊分別派出飛機，海自還派出護衛艦。運輸安全委員會的3名船舶事故調查官也已前往當地。 第1管區公佈觀光船2名船員信息為船長豐田德幸（54歲，斜里町）、甲板員曾山聖（27歲，東京都調布市）。乘客共24人，包括2名兒童。 10人被發現時，有的已漂到知床岬尖端附近等地，有的還漂在海上。通過直升機實施救助後，被送往斜里町內的醫療機構等。 23日上午10點左右，觀光船從斜里町Utoro港口啟航。下午1點15分左右，從距離港口東北約27公里的“Kashuni瀑布”附近，向第１管區發出了“船首在進水”的求救信息。下午2點左右，該船聯繫運航公司“知床遊覽船”（斜里町）稱“已傾斜約30度”，之後就失去了聯繫。（完）