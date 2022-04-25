JR西日本舉行尼崎脫軌事故17週年悼念儀式

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【共同社4月25日電】造成106名乘客及1名司機死亡、562人不同程度受傷的2005年尼崎JR列車脫軌事故25日滿17週年。事故方西日本鐵路公司（JR西日本）在建於兵庫縣尼崎市出事現場的“祈禱林”，舉行了悼念儀式。因新冠疫情，事故發生日當天的儀式已停辦兩年。今年政府未發佈緊急事態宣言或適用防止蔓延等重點措施，因此舉行了儀式。 事故發生時刻的上午9點18分，出席儀式的JR西日本社長長谷川一明等在列車猛烈撞擊的公寓前默哀。遺屬及當年的傷員等悼念遇難者，JR西日本高層再次發誓將防止類似事故重演。 儀式上進行了獻花，長谷川致歉和致哀時表達決心稱：“將把遺屬和傷員的悲傷和痛楚銘刻於心。切實推進提升安全性的舉措。”據JR西日本透露，遺屬方面的悼念致辭因無人有意願而取消。 JR西日本以防止疫情蔓延為由精簡儀式現場的出席人數，媒體的到場也僅限代表攝影。此外還在兵庫縣伊丹市為難以親往現場的遺屬等安排了直播會場。 JR西日本2024年將在大阪府吹田市新建設施，用於保存出事的全部7節車廂和遺物等。關於車廂的展示方式及是否向公眾開放，正在徵集遺屬等意見並推進探討。除地方人口稀疏化及少子化外，民眾也因疫情蔓延避免往來，JR西日本需要在確保安全運行的同時改善經營。（完）