日本過半數人口已接種3劑新冠疫苗

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【共同社4月25日電】據25日公佈的日本政府統計結果顯示，已接種3劑新冠疫苗的比例佔人口的50.8%，超過半數。65歲以上人群高達86.9%，另一方面20多歲人群僅有30.1%、30多歲僅33.2%，提高年輕人群的接種率成為課題。當初被指疫苗可能對奧密克戎毒株效果較低，不過近來開始出現顯示有效性的數據，專家建議接種。 厚生勞動省為了調查基於接種次數的感染人數差異，對4月4日～10日的感染者按年齡段進行了分析。20多歲人群中，每10萬感染者中有766人未接種疫苗，而接種兩劑疫苗的減少至306人、接種3劑的減少至141人。其他年齡段也是接種次數越多感染人數越少。 國立感染症研究所所長脅田隆字表示：“這顯示出不論什麼年齡疫苗均可預防感染。（重症化風險低的）年輕人如果感染也存在後遺症的風險，希望能接種到第3劑。” 長崎大學以16～64歲人群為對象的研究表明，奧密克戎毒株流行下接種3劑的預防發病效果為69%，高於接種兩劑的43%。千葉大學醫院和神戶大學發表的研究結果也顯示接種3劑具有一定的有效性。 據厚勞省介紹，關於截至3月20日醫療機構向政府通報的第3劑接種後的“疑似不良反應”，美國輝瑞和美國莫德納疫苗佔接種次數的比例均低於0.01%，低於第1劑、第2劑接種的比例。該省研究班對醫務人員第3劑的不良反應分析顯示，包括發熱、頭痛、疲倦等，幾乎所有症狀都在幾天內消失。 另一方面，也出現了極罕見的...