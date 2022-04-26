日本召開官民磋商會推進可持續航空燃料國產化

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【共同社4月25日電】日本經濟產業省與國土交通省22日召開有航空公司和煉油商參加的首次官民磋商會，目的是促進來自植物等環境負荷較小的“可持續航空燃料”（SAF）開發。相對於率先發展的其他國家，日本希望通過構建國產供應鏈扭轉落後局面，力爭獲得未來的市場並實現去碳化。最快將於5月另設研討會推進內容的具體化。 SAF是以植物、廢棄食用油等為原料的一種生物燃料，二氧化碳（CO2）排放量較少。日航、出光興產等14家民間企業和團體參加磋商會，經產副大臣細田健一在致辭時表示：“重要的是官民共享引入的相關課題、團結一致進行應對。” 會議除一部分外以閉門形式舉行。據經產省透露，民間就研發進展情況進行了介紹，此外有意見認為如何確保穩定的廢棄食用油等SAF的原料是課題。 截至2020年，全球供應量僅為噴氣燃料的0.03%左右，處於發展階段。預計到2050年需求最多會擴大到約4億千升。日本政府估算2030年國內市場規模約2500億日元（約合人民幣128億元）至5600億日元，提出目標同年將國內使用的航空燃料的10%替換為SAF。目前SAF製造成本據稱是噴氣燃料的2至10倍以上，政府還力爭降低成本。（完）