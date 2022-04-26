環境省公佈去碳化“領先地區”首批26份提議

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【共同社4月26日電】日本環境省26日公佈了去碳化“領先地區”的首批26份提議。領先地區力爭到2030年度前實現去碳化，先於政府作為目標的2050年。這些提議旨在為實現去碳化社會創建普及可再生能源等先進模式，推廣到全國。包括最快將於年內選出的第二批提議在內，還將陸續增加，計劃到2025年度至少增至100份。 有些提議由多個地方政府聯合提交，共涉及19個道府縣的48個地方政府。除了去碳化外，環境省還期待這些提議能幫助提升地區經濟活力和改善民生等。 在領先地區，將把太陽能、風能等可再生能源與節能措施相結合，力爭使伴隨家庭、大樓等電力消費所產生的二氧化碳實現淨零排放。 26份提議從城市、農村、離島等特性各異的地區選出。埼玉市提出在公共設施及大學，橫濱市提出在商業設施及市營住宅等引進太陽能發電。北海道上士幌町提出，利用奶農設施產生的沼氣開展生物質能發電等，向町內全部地區供電。 為解決離島特有的能源供應不穩定問題，新潟縣佐渡市將在觀光設施等打造太陽能發電和蓄電池等設備，並做好防災準備。 首批徵集共收到102個地方政府提交的79份提議，在學術專家組成的委員會進行評估後，由環境省選出。評估重點包括新引進的可再生能源規模、二氧化碳減排效果等。尚未在其他地區實踐過的先進性、推廣便利度也被納入考量。（完）