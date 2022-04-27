日本60歲以上及基礎疾病人群將可接種第四劑疫苗

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【共同社4月27日電】日本厚生勞動省疫苗小組會27日召開會議，同意實施新冠疫苗第四劑接種。對象為60歲以上或有基礎疾病人群，需要與第三劑接種間隔5個月以上。日本的疫苗接種工作做出大調整，此前一直面向各個年齡段廣泛實施，而從第四劑開始將縮小對象範圍。 根據率先開展接種的以色列的研究結果等，第四劑疫苗的接種目的被定位為預防重症化。與此前相同，仍免費實施，但對象僅限60歲以上人群或18歲以上基礎疾病患者，還有醫生認為感染後重症化風險較高的肥胖者等人群。接種將使用美國輝瑞公司和莫德納公司生產的疫苗。 小組會主席脇田隆字稱，“將根據今後的證據及疫情狀況就，對象範圍做進一步探討”，保留了未來擴大至未滿60歲的對象外人群的可能性。 厚勞省參考的以色列的多項研究顯示，接種第四劑輝瑞疫苗的60歲以上人群可產生對重症化和死亡的追加預防效果。與之相比，防止感染的效果會在較短時間內下降。目前尚無重大不良反應報告。 有觀點指出，疫苗效果從第三劑開始會隨著時間的推移而減弱，厚勞省此前一直在就第四劑接種的必要性及對象範圍展開討論。 小組會還同意了在第一至第三劑接種中使用美國諾瓦瓦克斯公司生產的新冠疫苗。日本國內目前可用疫苗共有4種，第一和第二劑接種須間隔3週，第二和第三劑須間隔6個月以上，並允許前兩劑與第三劑使用不同廠家的疫苗實施“混合接種”。（完）