日本團隊開發以iPS技術尋找癌症藥的方法

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【共同社4月27日電】東京大學醫科學研究所等的團隊26日發佈消息稱，關於可變化為各種細胞的誘導多能幹細胞（iPS細胞），已利用其無法順利由癌細胞製作而成的特點，成功開發出了尋找候選治療藥的方法。該研究所教授山田泰廣表示“將能夠高效找出對癌症有效果的藥劑”。 該團隊在使用患有罕見癌症“透明細胞肉瘤”的小鼠的實驗中，確定了用於其他疾病的兩種化合物是候選治療藥。 眾所周知，iPS細胞能夠由各種細胞製成，但很難由癌細胞製成。團隊使用患有透明細胞肉瘤的小鼠細胞做實驗，發現製成iPS細胞所需的基因之一受到了致癌基因的干擾。 該團隊還確認，相反如果阻止致癌基因發揮作用，就能製成iPS細胞。於是發現了以能否製成iPS細胞為標誌，可以從眾多化合物中鎖定能用於藥物的化合物。 給罹患透明細胞肉瘤的小鼠使用通過該方法鎖定的兩種化合物，結果癌細胞增殖得到了抑制。該團隊認為同樣的方法可用於有不同致癌基因的其他癌症。（完）