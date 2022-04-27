日本無家可歸者平均年齡達63歲 創新高

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【共同社4月27日電】26日獲悉，日本厚生勞動省去年11月實施的全國無家可歸者實態調查結果顯示，平均年齡達到63.6歲，創2003年開始此項調查以來的新高。上次2016年調查的數據為61.5歲。露宿街頭持續10年以上的人佔4成，老齡化和長期化凸顯。 實態調查大約每5年實施一次，這是首次在新冠疫情下實施。在東京23區和政令指定都市等處詢問了1169人的情況。 按年齡段分，70歲以上的無家可歸者從上次調查的19.7%增至34.4%。60歲以上者佔了7成。受新冠疫情影響而開始露宿街頭的人有6.3%。 厚勞省26日還公佈了今年1月實施的掌握無家可歸者人數等的全國調查結果。人數為3448人，是2003年開始調查以來最少的。按都道府縣來看，大阪最多，為966人，之後是東京770人和神奈川536人。東京23區和政令市佔了近8成。 市區町村的負責人在公園和車站等處巡迴，向厚勞省彙報了目視確認的人數。（完）