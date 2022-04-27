知床遇難觀光船運航公司社長召開記者會並道歉

Newsfrom Japan

【共同社4月27日電】關於26人乘坐的觀光船“KAZU 1”（19噸）在日本北海道知床半島近海遇難，導致11人死亡和15人失蹤的事故，運航公司“知床遊覽船”（斜里町）社長桂田精一（58歲）27日在該町的酒店召開記者會，透露稱事故當天預計到天氣狀況會變惡劣，以如果海上變得風大浪急就返航為條件，決定了出航。他在記者會伊始道歉，約2個半小時的記者會中共下跪3次。 這是23日事故發生後，桂田首次在公開場合接受採訪。在介紹了出航經過之後，他表示“到如今，（我認為當時的）判斷是錯誤的”。 桂田說明稱23日早晨8點左右與船長豐田德幸（54歲）開碰頭會，接到彙報稱“下午天氣可能變惡劣，但上午10點出航是可行的”。桂田透露說在聽從船長判斷的同時，自己也知道發佈了要求注意海浪的訊息，親自去看了海面的情況，認為海浪比較平穩。 他表示雖然23日接到報告稱公司的無線電天線發生了故障，但由於可以用手機和其他運航公司的無線電進行通信，因此沒有取消出航。 “KAZU 1”去年5月和6月兩次發生事故，之後進行了修理，但桂田主張說在今年4月21日的海上保安廳安全檢查中，未被指出船體有龜裂。 關於較晚召開記者會的理由，桂田解釋稱“想的是首先應對遇難者家屬和實施救援”。他還表示將全力配合查明事故原因。（完）