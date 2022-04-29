詳訊：北海道知床海域發現已沉沒的觀光船

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【共同社4月29日電】關於26人乘坐的觀光船“KAZU 1”（19噸）在日本北海道知床半島近海遇難的事故，海上自衛隊29日使用水下攝影機調查，結果在約100米深的海中發現了沉沒的“KAZU 1”。船身上寫有船名。可能有人未能逃離船內，將加緊搜索和確認。 第1管區海上保安總部（小樽）29日新公佈了4名遇難者的姓名，分別是兵庫縣小野市的竹川好信（66歲）和竹川生子（62歲）、岐阜縣多治見市的瀨川由美（51歲）、福岡縣築後市的伊藤嘉通（51歲）。 發現“KAZU 1”的海域是該船發出求救訊息的“Kashuni瀑布”附近。使用海自掃雷艇的設備找到了船隻。 28日在與遇難現場隔著知床半島的羅臼町一側海域，發現了穿著救生衣的3人。均確認是溺水身亡。該事故的死亡人數增至14人。判明身份的有11人，第1管區正在推進對另3人的確認工作。 第1管區將把搜索範圍也擴大到羅臼町一側，加緊尋找餘下的失蹤者。俄羅斯邊境警備局聯繫第1管區稱，27日下午在北方四島的國後島以西海域，發現了穿著救生衣的漂流者，因天氣狀況惡劣無法救助，後來找不到了。（完）