調查顯示日本人養寵物貓狗的年支出增加

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【共同社5月2日電】

日本寵物保險巨頭「Anicom損害保險」（東京）日前調查了養寵物貓狗的支出。結果顯示，對寵物狗年支出約為35萬日圓，對寵物貓約為17萬日圓。寵物貓方面，關注健康的食品相關支出較上年大幅增加；寵物狗方面，營養補充劑支出大增。該公司的負責人分析稱：「長期持續的新冠疫情或許也產生了各種影響。」 該調查於1至2月在網上實施。詢問了作為客戶的寵物主人在2021年為每隻寵物支出的費用等，得到了2237份有效回答。

調查結果顯示，2021年支出額合計分別為寵物狗345,572日圓，寵物貓169,247日圓，均為連續兩年增加。從項目來看，貓狗均以「食物和點心」居首，狗較上年增加1.8%至65924日圓，貓大幅增加23.0%至52797日圓。 詢問貓主人的支出理由時，「注意健康，換成了天然食品」、「換成了質量好的食品」等，注重愛貓健康的內容顯著。另一方面也有「居家時間增加，不知不覺就給了」等回答。

寵物狗支出各項中增加最多的是「營養補充劑」，增加29.6%至15370日圓。原因除應對年紀增長和關節炎之外，還包括「改善腸內環境」等。（完）