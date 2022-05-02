訪日遊客銳減導致口譯導遊士陷入困境

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【共同社5月2日電】給訪日遊客當翻譯兼導遊的“全國口譯導遊士”持續處於困境之中。新冠疫情導致訪日遊客銳減，有人這兩年來基本沒有收入，放棄當導遊士並改了行。業界擔憂今後會出現人才不足，呼籲日本政府擴大支援。 今年4月，全日本口譯導遊士聯盟在奈良市舉辦了新人研修。22人巡遊東大寺等地，學習了當導遊的竅門。大津市的前川誠也（60歲）表示：“我為了（退休後的）第二人生職業而考取該資格。想早點實際給人導遊。” 參加者都是2019年度以後考試的合格者，還未有實踐的機會。聯盟理事長松本美江稱“不去現場就記不住該怎麼做。也有很多人失去了幹勁”，頗有危機感。 聯盟的問卷調查結果顯示，2021年導遊收入為零的導遊士有80%。也有人原本就有兼職，但該行業內有看法認為有20%～30%的人改了行。 取得資格的人也在減少。2021年度有3834名考生，比新冠疫情前的2019年度減少了47%。合格者有347人，合格率為9.1%。 口譯導遊士“和訪日遊客接觸最久，好像民間外交官一樣”（國土交通省幹部語）。政府為預備訪日遊客回升，財政支援了一部分研修費，但該行業要求討論直接分發給個人。某導遊士期待恢復接納訪日遊客，嘆息說“如果繼續這樣鎖國，導遊工作就完了”。（完）