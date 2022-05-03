日本心理士為上海日僑提供心理諮詢服務

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【共同社上海5月3日電】關於在為應對新冠疫情而持續封控的中國上海市生活的日本人，兵庫縣西宮市的臨床心理士小野邊美智子（69歲）開始以他們為對象，通過網絡和電話提供免費諮詢服務。她發揮此前給在上海的駐在人員等做心理諮詢的經驗，表示“希望稍微緩解一下處於嚴峻環境下的日僑的心理負擔”。 小野邊在育兒告一段落後，在大學和研究生院求學共6年，2009年取得了臨床心理士的資格。經朋友介紹，她在2020年新冠疫情在中國蔓延之前，每月去上海出差1次左右，在醫療機構及幼兒園等地給駐在人員、教師和家長等廣泛人群做心理諮詢。 在以前同樣去出差的越南首都河內，小野邊去年從日本給日僑駐在人員等提供了諮詢。據稱因新冠防疫舉措導致封控長期持續，“有人苦惱到想死”，她再次認識到人與人的聯繫非常重要。 處於與日本不同環境下的海外居住人員平時也容易抱有煩惱，小野邊稱：“現在上海長期不能外出，消除壓力很難。”她還想到，剛赴任就過著不習慣生活的人士以及單身人士或許會苦於“孤立感”。 諮詢通過電話或中國的通信APP“微信”等實施。小野邊表示：“希望（我的工作）能有助於給正在煩惱的人補充能量。”（完）